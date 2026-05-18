A cinco meses que puso en marcha el esquema de separación de residuos en tres categorías en la Ciudad de México, la administración capitalina presentó la campaña “Separa con Turbo” en alianza con Rappi.

Sedema firma convenio con Rappi Turbo

Al encabezar la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y Rappi Turbo, la titular de la dependencia, Julia Álvarez Icaza, destacó la importancia de separar y reciclar los residuos.

Como parte de esta estrategia, a partir de hoy, las entregas que haga Rappi Turbo se harán en bolsas de papel reciclado en las que viene impreso el calendario de recolección de residuos que opera en la CDMX.

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“A partir del día de hoy, cualquier persona que pida algún servicio en Rappi Turbo recibirá en sus manos una bolsa en la cual estarán publicados los días de separación, las fracciones que corresponden a cada día y el tipo de residuos que corresponden a cada fracción, como un recordatorio permanente a la ciudadanía”, indicó.

También habrá una “ventana emergente” en la aplicación de Rappi en la que se informará sobre el esquema de separación de residuos, por lo que no sólo se verá en las bolsas.

“También quisiera enfatizar que no sólo Rappi Turbo se está sumando con la entrega de las bolsas que ya presentaron, sino que también se estará liberando una suerte de ventana emergente. Cada vez que abran la aplicación de Rappi, estará una ventana que les recordará a los usuarios de la aplicación, qué día corresponde a cada residuo”, señaló.

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Afirmó que este es un “recordatorio” de que el Gobierno de la CDMX “no quitará el dedo del renglón” para que el mensaje de la separación de residuos llegue a todos los rincones.

En su oportunidad, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, resaltó que la estrategia ambiental de la Ciudad está respaldada financieramente con tres iniciativas: el impuesto ecológico que se echó a andar en 2025; adquisición de nuevos camiones recolectores e infraestructura en la materia; así como el lanzamiento del marco de referencia sostenible, que funciona como una guía propia de cómo verificar y estructurar proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente.

LL