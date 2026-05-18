El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, comentó que los operativos de supervisión a establecimientos de hospedaje en la Ciudad de México, que han emprendido en los últimos meses junto con el Instituto de Verificación Administrativa capitalina, son para sitios que brindan este servicio sin tener permisos y no para los hoteles establecidos legalmente en la capital.

“Hay establecimientos que no tienen toda la documentación del permiso para ser hotel, pero que están fungiendo como hotel, como servicio de hospedaje. Y eso es muy delicado en general, pero ahora para lo Mundial es muy delicado por esto de la trata, etcétera, entonces por eso estamos poniendo el foco”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Cravioto Romero explicó que se buscó hacerlo como una acción “preventiva” ante la comisión de delitos, y no para realizarlo sólo una semana antes del Mundial.

“Es un programa que tenemos con el Invea, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos avanzando. (A) toda la gente que vea que una casa, un pequeño edificio, tiene servicio de hotel, pero que no tiene la documentación o no está claro que es un hotel, que nos avise, que nos llame, y nosotros vamos y revisamos”, indicó.

Así, detalló, autoridades capitalinas han realizado 97 visitas de verificación a establecimientos de hospedaje en la Ciudad de México, que derivaron en 14 suspensiones y tres clausuras, debido a que incumplían con la normatividad, mientras que seis ya fueron reabiertos tras una revisión de su documentación.

No incluye a AIRBNB

El secretario de Gobierno aclaró que esta acción no aplica para plataformas de hospedaje tipo Airbnb, sino únicamente para casas o edificios que brindan este servicio sin tener permiso.

Además, el funcionario adelantó que se han tenido reuniones con asociaciones de hoteles para avanzar en el tema.

Por otro lado, explicó que muchos de los casos se detectan por denuncia ciudadana, por datos que les llegan, por ejemplo, ante la comisión de algún delito al interior del inmueble, que al momento en que las autoridades hacen la verificación se dan cuenta de que es un domicilio donde se ofrecen estos servicios; aunque precisó que también las autoridades de las alcaldías les mandan información.

Estos operativos se intensificaron en la Ciudad de México desde la segunda quincena de marzo pasado, con la supervisión de hoteles de paso ubicados en distintas zonas de la Ciudad, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

El pasado 12 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de México, presentó la agenda de la administración capitalina en materia de derechos humanos, de cara al Mundial 2026.

Entre las medidas anunciadas, se destacó la implementación de la campaña “Tarjeta Roja” contra la trata, para evitar que este tipo de delitos aparezca durante la justa deportiva.