Con sólo 11 años, Emilio ya conduce una motocicleta deportiva durante el Acamoto 2026; asegura regresar el próximo año

A unos minutos de partir de regreso a Ojo de Agua, en Tecámac, luego de pasar unos días en Acapulco donde disfrutó junto a su padre del Acamoto 2026, Emilio se dijo satisfecho por el festival al que piensa volver año con año.

“Vinimos al Acamoto, aprendí a manejar en esta moto, una 600, luego agarré una 200 y ahorita traigo una 390. Vengo con mi papá, prácticamente todo lo que sé de las motos, él me enseñó todo, desde chiquito me subía a sus motos. Me la pasé muy padre aquí en el Acamoto, ver el arte de los chavos de las motos”, dijo el menor, quien asegura que solo conduce en el fraccionamiento en donde vive, pues al no contar con la edad suficiente para obtener un permiso para circular, le es imposible rodar por las calles y vialidades.

Su padre, el señor Gabriel Hinojosa, dijo sentirse orgulloso de haberle heredado esa pasión por las motocicletas, incluso aplaudió los operativos que las autoridades desplegaron en el puerto, ya que eso lo deja tranquilo y con más confianza de que su pequeño se desplace con más seguridad sobre la Costera en las ediciones venideras.

Con sólo 11 años, Emilio ya conduce una motocicleta deportiva 600 cc durante el Acamoto 2026 (17/05/2026). Foto: Especial

Lee también Senado alista sesión solemne por acuerdo comercial México-Unión Europea; van por eliminar aranceles en el sector agroalimentario

“Vamos de regreso al Estado de México, vinimos de fin de semana aquí con la familia y al Acamoto. Empezó a manejar hace un año, desde los 10 años empezó a llamarle la atención.

Empezó con la inquietud desde los 8 añitos, pero para el tipo de motos que he tenido no había terminado de convencerme, hasta hace aproximadamente un año le compré su primera moto 200 cc y se ha desenvuelto bien. La verdad es que tratamos de tomarlo todo con responsabilidad y prefiero que aprenda esa parte de conducir moto por parte mía a que esté mal informado y tenga algún accidente por no saber de esta responsabilidad que implica manejar una moto”, comentó Gabriel, quien conduce este tipo de vehículos desde hace 30 años.

Durante la mañana y tarde del domingo, último día del Acamoto, muchos bikers comenzaron a abandonar el municipio en el que, sobre todo una noche antes, prevaleció la fiesta y las velocidades altas.

“Muy padre, a pesar de que hubo mucha vigilancia, pero yo digo que está bien para que en un futuro sepan que así ya va a hacer y vengan todos tranquilos”, comentó Edgar, motociclista que llenó su tanque y en compañía de su pareja regresó a la ciudad de México, de donde es originario.

Con sólo 11 años, Emilio ya conduce una motocicleta deportiva 600 cc durante el Acamoto 2026 (17/05/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov