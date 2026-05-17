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Mérida, Yuc.- En el marco de los señalamientos de Estados Unidos al gobernador con licencia Rubén Rocha y la entrega de dos de sus excolaboradores clave, la presidenta enfatizó que en nuestro país no mandan intereses extranjeros.

Durante la inauguración del Hospital General Dr. Agustín O'Horán, Sheinbaum Pardo reiteró que "nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria".

"Lo decimos claro: nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria, porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo.

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"Ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico", agregó.

"México es una nación libre, independiente y soberana. Y mientras exista esta unión entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzando", declaró.

Al finalizar su discurso, la titular del Ejecutivo federal lanzó un viva a la soberanía.

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Cabe señalar que el sábado en , la Presidenta externó que quien no sea honesto, no puede esconderse en la autonombrada cuarta transformación.

Agregó ayer que ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México.

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