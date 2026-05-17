América vs Monterrey EN VIVO - Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en vivo desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

Universal Deportes 12:34 PM Así se vivió el gol anulado de Montserrat Saldivar

¡No sube al marcador! 😩



⚽️ Montserrat Saldivar había adelantado al América, pero una falta previa de Geyse da Silva provocó la anulación del gol. pic.twitter.com/6doB3JdQj6 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

Universal Deportes 12:26 PM ¡Gol anulado para el América Femenil, tras una revisión en el VAR! Montserrat Saldivar había adelantado al América, pero una falta previa de Geyse da Silva provocó la anulación del gol.



Universal Deportes 12:23 PM Así se vivió el recibimiento de las finalistas en el Estadio Ciudad de los Deportes

¡Increíble recibimiento! 😍



🏟️ Con fuegos artificiales y humo con los colores de los equipos, América y Rayadas salen a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. pic.twitter.com/HzMrAzqs5d — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

Universal Deportes 12:18 PM Emilio Azcárraga, Santiago Baños, Pedro López y Mikel Arriola llegan al Estadio Ciudad de los Deportes para ver la Gran Final de la Liga MX Femenil

¡Llegó el águila mayor! 🦅



⚽️ Emilio Azcárraga arribó al Estadio Ciudad de los Deportes para ver la Gran Final del Clausura 2026 entre América y Monterrey Femenil. pic.twitter.com/uiTyLZIUqD — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

🗣️ “Somos la Liga más vista del mundo”.



Mikel Arriola llega al Estadio Ciudad de los Deportes para ver la final del Clausura 2026 entre América y Monterrey Femenil.



👉 Presume que la Liga MX Femenil es la más vista del mundo. pic.twitter.com/AmuTcKIug3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

¡Es un día histórico! 🤩



Pedro López, técnico de la Selección Mexicana Femenil, no oculta su felicidad al ver tanta gente previo al arranque del América vs Rayadas.



👉 Viene a observar a sus seleccionadas. pic.twitter.com/kE9QjFdo4E — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

Universal Deportes 12:00 PM Este es el ambiente que se vive previo a la final entre las Águilas y las Rayadas en el Estadio Ciudad de los Deportes

¡Gran ambiente en la final! 🤠 🦅



Aficionados de Monterrey y América disfrutan la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes.



📸 Hugo Salvador / EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/CG6Q7LpP2J — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 17, 2026

¿Cómo llegan América y Monterrey a la Gran Final de la Liga MX Femenil?

Un solitario gol de Alice Soto (24’) encendió el “Gigante de Acero”. En la pelea por el campeonato, Monterrey se adueñó de la victoria (1-0) ante el América en el primer capítulo de la final del torneo Clausura 2026.

Este domingo, 17 de mayo, la Liga MX Femenil conocerá a su nueva campeona. El Estadio Ciudad de los Deportes será el escenario donde ambas protagonistas saltarán a la cancha para definir quién se quedará con la corona.

Noventa minutos separan a Monterrey de conquistar su quinto título. Mientras que, por su parte, una victoria sería decisiva para que América salde la deuda que tiene con su afición y rompa la maldición que la ha alejado de su tercera estrella.

Lee también América y Rayadas definen hoy a las nuevas reinas de la Liga MX Femenil