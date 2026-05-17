América y Rayadas definen hoy a las nuevas reinas de la Liga MX Femenil

Ya no hay lugar para las palabras ni motivaciones. Este domingo, en el estadio Ciudad de los Deportes, América y Rayadas definen a las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil.

Después del 1-0 en el partido de ida en el Gigante de Acero, las Rayadas buscan coronarse por quinta ocasión en su historia —la segunda como visitantes— y hasta un empate las llevaría a ese escenario de gloria; el América, está obligado a ganar para cortar la maldición de finales perdidas y poder bordarse la tercera estrella.

Ya son tres años para el América sin ser campeón y dos finales en fila que se quedan al borde de coronarse, y aunque el resultado de la primera batalla no fue favorable, Ángel Villacampa aseguró que “tenemos 100 por ciento de fe, 100 por ciento de confianza y 90 minutos para conseguirlo”.

El conjunto de Coapa ha estado presente en siete de las últimas ocho finales que se han disputado, y poder coronarse en su cancha y con su gente es “la cereza que le falta al pastel”. Para el estratega español, “hemos madurado mucho, pero ahora es el momento de demostrarlo y esa es la mentalidad que debemos tener. Tenemos 90 minutos, cosas por mejorar, y yo creo en ellas, creo en el equipo”.

Enfrente está la Pandilla de Amandine Miquel, que si por algo se caracteriza, es por el ADN ganador que las ha llevado a ser el segundo equipo más ganador de la Liga MX Femenil, aunque quieren meter más trofeos a las vitrinas.

“Las ganas de ir hacia adelante, de ganar duelos, de pelear por cada balón, pienso que eso hizo la gran diferencia”, mencionó la entrenadora francesa después de vencer en la ida.

Miquel, la única entrenadora mujer de la temporada, está a 90 minutos de consagrarse en su primer torneo al frente del equipo, y el sueño por hacer historia en Monterrey está más vivo que nunca.

La corona espera por su nueva reina. Si América o Rayadas serán sus nuevas dueñas, lo determinará quien tenga más hambre de gloria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.