Para los Pumas, es ahora o nunca; hoy, contra Pachuca por el pase a la Final

Efraín Juárez y sus dirigidos tienen una oportunidad de oro: regresar a los Pumas a una final del futbol mexicano será la misión de esta noche.

La última ocasión que el equipo auriazul accedió a la disputa por el título fue en el Guard1anes 2020. Ya han pasado 10 torneos desde entonces.

Esta noche, los felinos tienen en sus garras la posibilidad de terminar con la malaria y de ponerse a 180 minutos de conquistar la anhelada “octava”.

Para dar ese importante paso, primero tendrán que derrotar al Pachucha en el segundo episodio de las semifinales.

Luego de perder (1-0) en el juego de ida, los auriazules no tienen otra opción más que ganar, por cualquier marcador, en el estadio Olímpico Universitario.

La escuadra universitaria tiene la ventaja de la posición en la tabla general, por lo que cualquier empate en el global le permite acceder a la final y dejar a Tuzos en el camino.

Además, contará con la enorme ventaja de cerrar la eliminatoria en casa, donde tratará de aprovechar el apoyo incondicional de la afición auriazul.

Desde la llegada de Efraín, este equipo ha mostrado otra cara en CU, que se ha vuelto a convertir en una auténtica fortaleza.

En los últimos 11 partidos que los universitarios disputaron como locales, sólo permitieron una derrota; con saldo de seis victorias y cuatro empates.

Desde ese descalabro contra el Toluca, que incluso ha sido el único que sufrieron en los 20 duelos que han jugado en el Clausura 2026, ya suman cinco en fila sin perder en su estadio.

Los Tuzos llegan mermados con la baja por expulsión del defensa Eduardo Bauermann y porque Enner Valencia no se encuentra al 100 por ciento, físicamente. Es ahora o nunca para los Pumas.

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