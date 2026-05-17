Rolando Cantú dejó una huella imborrable en Arizona Cardinals: Roy Lopez

Con una breve carrera en la NFL, Rolando Cantú es una de las grandes figuras mexicanas dentro de este deporte, ya que se convirtió en el primer jugador formado en México en disputar un partido de temporada regular en la máxima Liga de futbol americano del mundo.

Forjado en los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey, el exliniero ofensivo no siguió el camino que recorre la mayoría de jugadores que llegan a la National Football League, el cual suele incluir el futbol colegial de Estados Unidos.

Cantú pasó por la extinta NFL Europa y después fue contratado por los Cardinals de Arizona.

Roy Lopez, miembro de ese equipo, reconoció el legado que dejó el oriundo de Nuevo León.

“Es alguien a quien todos conocen. Es muy padre escuchar a la gente hablar de él y saber que todos lo ubican, ya sea por una foto o un espectacular”, señaló el tackle defensivo.

Roy considera que lo más importante del hoy embajador del equipo de Arizona es su forma de ser: “Quienes lo conocen como saben que es un gran ser humano y un ejemplo a seguir”.

Ante las oportunidades para llegar a la NFL, ya sea desde Estados Unidos o México, compartió: “Corre tu propia carrera. No te compares con nadie”.

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