Roy Lopez, jugador de los Cardinals, está orgulloso de sus raíces mexicanas

Actualmente, en la NFL no hay jugadores de alto calibre nacidos en México, pero sí existe un par con linaje tricolor, como es el caso de Roy Lopez, tackle defensivo de los Cardinals de Arizona.

Pese a no haber crecido en suelo tricolor, el jugador abraza la cultura que permea en gran parte de su familia, específicamente en la de su padre, de donde viene esa sangre mexicana.

“Es una bendición, porque mi camino no fue fácil; el de nadie lo es. Estar aquí como jugador de la NFL, entrando a mi sexta temporada, significa mucho. Es un privilegio vivir este viaje”, comentó para EL UNIVERSAL Deportes.

En una comunidad como la estadounidense, donde existe un gran número de ciudadanos latinos, especialmente mexicanos, el apellido Lopez en su espalda genera un mayor acercamiento con niños y jóvenes.

“Siempre se acercan niños conmigo para decirme que ‘compartimos el mismo apellido’”, compartió entre risas Roy.

Algo en lo que nota esa parte mexicana dentro de su núcleo familiar es que “ellos suelen ser los más escandalosos en las gradas cuando van a mis juegos”, situación que para él, refleja la esencia del mexicano.

Agregó que su familia es su principal pilar: “Cuando atraviesas un momento difícil, piensas que todo va a salir bien y, de repente, boom, algo malo sucede. Las primeras personas que están ahí son mi familia, y eso es el ejemplo perfecto de cómo ha sido mi vida”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.