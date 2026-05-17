Roy Lopez considera que jugadores de ascendencia mexicana representan con orgullo a México

Los jugadores de ascendencia mexicana comienzan a ganar protagonismo en la NFL, como es el caso de William Hernández (Cardinals), Elijah Arroyo (Seahawks), Jacob Rodríguez (Dolphins) y Roy Lopez (Cardinals), todos ellos orgullosos de contar con linaje tricolor.

Gracias al Programa Internacional de Jugadores, México sumó a Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez a la Liga más importante del mundo. Sin embargo, ninguno de ellos logró consolidarse como pieza fundamental en su respectivo equipo.

Para Roy, una de las principales características del jugador mexicano radica en el orgullo de representar al país e intentar darle alegría a sus aficionados.

“Nos llena de orgullo, eso seguro. Es un privilegio estar en la Liga y representar de dónde venimos, a nuestras familias y nuestras raíces. Nuestras familias están orgullosas de nosotros”, aseguró el defensivo de Arizona.

Roy comparte una gran amistad con el propio Hernández, a quien enfrentó desde la universidad y con quien también coincidió en los Cardinals.

“Conozco a Will desde hace años. Me tocó jugar contra él en la universidad y en la NFL, y también compartir equipo con él. Es increíble, un gran ser humano. Además de ser un gran jugador, hace muchísimas cosas bien y sólo le deseo lo mejor. Es un ejemplo para mucha gente”, señaló respecto a su excompañero.

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