Robinson Canó afirma que el talento de Diablos fue clave para dejar atrás la racha de derrotas

Después de días complicados, los Diablos Rojos del México volvieron a sonreír este fin de semana y uno de los principales responsables fue Robinson Canó. El dominicano brilló con el madero en el segundo choque de la Guerra Civil frente a Tigres de Quintana Roo, duelo que terminó con triunfo escarlata por 10-7 en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Canó resultó decisivo en el encuentro al conectar un jonrón con casa llena que marcó el rumbo del partido. El bateador designado terminó la noche con dos imparables, dos carreras anotadas y seis producidas, números que lo colocaron como la gran figura del compromiso.

Con las victorias de 14-5 en el primer juego y 10-7 en el segundo, los Diablos aseguraron la serie ante su acérrimo rival y de momento ya dejaron atrás un periodo turbulento. El equipo capitalino llegó a esta confrontación tras seis derrotas consecutivas durante la gira frente a Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, rivales que lograron barrerlos.

Tras el encuentro, Canó reconoció que el momento no fue sencillo, aunque nunca perdió la confianza en el plantel ni en el potencial del club.

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“Como equipo uno no quiere pasar por ese mal momento, se lo dije a los compañeros, yo no tengo ningún tipo de miedo, porque con este equipo que tenemos, es cuestión de ganar un juego”, aseguró “Dios también te prueba, tu fe y tu humildad, son los momentos que te recuerda que en el beisbol no solo existes tú, sino que hay otros jugadores y otros equipos se preparan también parea querer ganarte”, expresó.

El dominicano también destacó el nivel de la organización y dejó claro que el objetivo del tricampeonato sigue firme.

“Siempre he estado confiado en este equipo, en el gran talento que tenemos y que es la mejor organización y siempre va a salir a buscar si algo nos falta o hacer lo necesario para que este equipo esté completo en lo que necesita”, comentó.

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Diablos Rojos del México asegura la serie ante Tigres de Quintana Roo tras vencerlos 10-7 en la segunda batalla de la Guerra Civil 🐯👹



Robinson Canó, el héroe con un Grand Slam 🔥



Gran labor de Ricardo Pinto en el montículo ⚾️



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Dentro de la ofensiva escarlata también aportaron Carlos Sepúlveda y Julián Ornelas con dos hits y una carrera cada uno, mientras Carlos Pérez produjo dos carreras. La reacción ofensiva permitió a los Diablos recuperar confianza y reencontrarse con la victoria en un momento clave de la temporada.

El segunda base y bateador designado escarlata también tuvo palabras para la afición escarlata, cuyo respaldo consideró fundamental para el ánimo del equipo.

“Gracias a los aficionados de todos los equipos, especialmente al escarlata por el apoyo que siempre nos dan y que el estadio esté lleno es lo que nos motiva cada a salir y ganar. Llegas al plato con esa energía, esas porras que nos echan es lo que nos motiva cada día”, dijo.