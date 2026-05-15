Diablos Rojos acepta crisis en el arranque y alista ajustes para pelear el tricampeonato

Los Diablos Rojos del México viven un arranque de temporada lejos de las expectativas en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Con marca de 12 victorias y 12 derrotas, la novena escarlata ocupa la zona media del standing en la Zona Sur, mientras observa a cinco juegos y medio de distancia al líder general, los Toros de Tijuana, que registran foja de 17-6.

Previo al arranque de la primera serie de la campaña frente a los Tigres de Quintana Roo, una edición más de la llamada Guerra Civil, el presidente ejecutivo de los Diablos, Jorge del Valle, aceptó que el desempeño del equipo no ha dejado satisfecho al club, aunque aseguró que existe calma dentro de la organización y confianza para revertir el panorama.

“Lorenzo (Bundy) durante los primeros dos años que ganamos, él nos decía algún día vamos a tener que volver a perder y ese día necesito que ustedes entiendan que no es el fin del mundo, es volver a adaptar el proceso y es volvernos a adaptar a buscar lo que queremos hacer”, manifestó el directivo escarlata.

“Lorenzo tenía mucha razón, nos acostumbramos a jugar una buena pelota, que no hubiera errores, a que no se perdieran juegos, pero hoy por hoy el grupo está en ese proceso de adaptación, están tranquilos, se mantienen bien, no nos gusta perder, vamos a trabajar para sacar adelante esto. Lo que queremos es consistencia, es continuidad; se ha hablado muy fuerte también internamente para que esto sea algo temporal y que salgamos de esto”, dijo.

Lee también El México recibe a un nuevo integrante: estrenan el nuevo 'Diablobús'

"Nadie quiere comenzar lento, pero somos los primeros en querer mejorar esto". 👹⚾️



Jorge del Valle, presidente ejecutivo de Diablos Rojos del México reconoce el inicio complicado del equipo en la temporada 2026 de la LMB. pic.twitter.com/uyXUCcq5ig — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 15, 2026

El dirigente señaló que nadie dentro del equipo imaginó un comienzo tan irregular, aunque remarcó que el objetivo continúa intacto: conquistar un histórico tricampeonato.

“Nadie quiere comenzar con un inicio lento, estamos en el proceso todavía de adaptar bien al grupo. Somos los primeros en querer cambiar y mejorar esto, tenemos un objetivo muy claro que es buscar algo histórico para la organización”, explicó Del Valle, quien también adelantó ajustes inmediatos en el roster para recuperar terreno en la temporada.

“Lo positivo es que inició en una etapa de la temporada que nos permite tomar las decisiones necesarias para lo que pensamos”, comentó. “El primero (refuerzo) llega el día de mañana van a ver ciertos movimientos en el equipo, que para mí es lo importante”.

Además, descartó conflictos internos en el vestidor y sostuvo que el plantel mantiene unidad y compromiso. “Tenemos un equipo maduro que ha jugado por mucho tiempo junto y no están cómodos al saber que los resultados no se han alcanzado, pero están consientes de que el mejor nivel de Diablos es el que apenas vamos a ver”, señaló.

Lee también Benjamín Gil hace un llamado a México: No pido que dejen de ver futbol, pido que volteen al beisbol