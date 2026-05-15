Selección Mexicana Femenil conoce a sus rivales para el Mundial Sub-20

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El camino de la ya está cerca de comenzar, y ya conocen a sus rivales para la primera ronda del torneo internacional a disputarse en Polonia.

Este día se llevó a cabo el sorteo para dar a conocer cómo quedaron los grupos para la primera fase de la Copa del Mundo del límite de edad, en el que México se ubica junto a las anfitrionas del certamen.

Las mexicanas comparten el Grupo A con la selección anfitriona: Polonia y también con Argentina y Benin. Un sector que podría ser desafiante para la escuadra nacional.

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México arriba con un gran cartel a esta competencia, ya que en 2025 fueron subcampeonas del Campeonato Femenil de Concacaf de la categoría, al caer 3-2 frente a Canadá en tiempos extras.

A falta de la confirmación del calendario oficial del Mundial Sub-20, el Tri arrancaría su camino frente a Benín, posteriormente enfrentaría a Polonia y pondría fin a su fase de grupos ante Argentina.

El Mundial comienza el 5 de septiembre del presente año y culmina el 27 del mismo mes. A la justa se dieron cita 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno y será la edición número 12 de esta competencia.

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Corea del Norte llega como la actual campeona y como una de las grandes potencias de esta categoría.

Grupos completos del Mundial Sub-20 Femenil 2026

Group A: Poland, Mexico, Argentina, Benin

Group B: Brazil, England, Canada, Tanzania

Group C: France, Korea Republic, Ghana, Ecuador

Group D: Japan, USA, New Zealand, Italy

Group E: Korea DPR, Colombia, Costa Rica, Portugal

Group F: Spain, Nigeria, China PR, New Caledonia

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