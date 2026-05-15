Las diferencias que ve Guillermo Ochoa en Javier Aguirre, entre Sudáfrica 2010 y el Mundial 2026

La personalidad de Javier Aguirre es la misma de siempre, pero el manejo de las situaciones ha cambiado. El Vasco maduró y las crisis no pegan en él igual que antes.

Entre Sudáfrica 2010 y el actual proceso de 2026, Guillermo Ochoa ve una diferencia clara en el entrenador de la Selección Mexicana: Disfruta más ahora.

“Lo veo disfrutando más que en 2010, eso sí. Con la ilusión de hacer un Mundial diferente a los otros y eso se nota porque nos contagia al grupo, a los jóvenes de representar a tu selección. Creemos al 100 en él. Los chics están con él y en la cancha se ha notado”, declaró Memo Ochoa.

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El histórico portero del Tricolor reconoció la trayectoria del Vasco, un entrenador que “se sabe de todas” y que siempre trata de transmitir lo mejor al grupo.

“Como todo, vas teniendo más experiencia con el tiempo. Javier es una persona que se sabe de todas, es un entrenador que sabe manejar bien al grupo, que sabe manejar conferencias de prensa, la presión y tiene piel gruesa”, agregó el arquero.

El arquero del AEL Limassol de Chipre pide a todos ir en la misma dirección para lograr los objetivos trazados rumbo a la Copa del Mundo 2026, la sexta para el meta quien no falla a una justa desde Alemania 2006.

“Él sabe qué quiere de su selección, cómo juegue su equipo y mientras todos vayamos en la misma, pues más cerca vamos a estar de los buenos resultados”, concluyó.

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