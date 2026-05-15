El México recibe a un nuevo integrante: estrenan el nuevo 'Diablobús'

Los Diablos Rojos del México están de estreno. El conjunto dirigido por el manager Lorenzo Bundy recibió a un nuevo integrante para esta temporada. Se trata del nuevo Diablobús que los acompañará en su camino al Tricampeonato de la LMB.

En presencia de Jorge del Valle, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos, Néstor Lara, director de Buses Scania México, e Íñigo Alday, CEO de Irizar; la institución escarlata develó el nuevo camión que trasladará al equipo a sus próximos compromisos.

Su camino guiado por este nuevo autobús iniciará este mismo viernes 15 de mayo, con el inicio de la serie ante los Tigres de Quintana Roo, en un nuevo capitulo de la Guerra Civil, en el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú.

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"Somos el Real Madrid de México y queremos lo mejor que hay disponible, entonces así va a ser nuestro autobús y sobre todo lo va a ver nuestra afición el día de hoy. Estamos muy contentos de la llegada de este nuevo integrante", expresó Jorge del Valle.

¡Estreno escarlata! 🚌



Es develado el nuevo Diablobús que acompañará a la novena del México en sus trayectos ⚾️👹 pic.twitter.com/sUij9WvM2o — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 15, 2026

"Aunque es un autobús que se empieza a utilizar hoy, está pensado para los próximos 10 o 13 años y que tenga toda la tecnología incorporada", agregó del Valle.

"El autobús es de los que tienen el rendimiento más alto y el consumo más bajo. Cuenta con la máxima tecnología en cuanto a seguridad y confort", detalló Néstor Lara, director de Buses Scania México.