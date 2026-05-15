Esteban Solari acepta que la eliminatoria entre Pachuca y Pumas “está totalmente abierta”

El Pachuca aprovechó la ventaja de la localía y se quedó con la victoria (1-0) sobre los Pumas en la ida de las semifinales.

Con solitaria anotación de Oussama Idrissi, los Tuzos pegaron primero y pusieron pie y medio en la final del Clausura 2026.

Aunque, Esteban Solari aceptó que la eliminatoria no está definida, por lo que deberán visitar el estadio Olímpico Universitario con la intención de demostrar que merecen acceder a la disputa por el título.

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“Era muy importante jugar el partido como lo jugamos, ganar en casa y sacar la ventaja que logramos. La serie está totalmente abierta, dimos un paso importante, hay que reconocerlo, porque ahora estamos por delante nosotros con este gol, pero faltan 90 minutos en un campo difícil”, reconoció.

“Era muy importante sacar la ventaja y no recibir gol” 💪🏼



El mensaje de Esteban Solari luego de la victoria del Pachuca sobre los Pumas en el partido de ida de las semifinales 🗣️ pic.twitter.com/dmZDbJBdrN — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 15, 2026

En conferencia de prensa pospartido, el director técnico argentino valoró el desempeño de su equipo, sobre todo, porque se enfrentaron a un rival complicado; aunque, lamentó que no pudieran lograr un marcador más holgado.

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“No era fácil [sacar ventaja] contra un gran equipo con buenos jugadores como es Pumas. Muy contento con el desempeño de mi equipo, muy feliz con la entrega y por no haber recibido ni un gol, eso habla también de la fortaleza del equipo. La sensación es que podíamos haber ampliado y llevarnos algo más, pero son partidos difíciles porque son semifinales”, mencionó.

El timonel de los Tuzos señaló que es consciente de que Efraín Juárez y sus dirigidos “tienen la ventaja de la posición en la tabla” y de jugar en CU con su afición, pero confía en que serán capaces de quedarse con el boleto a la final.

“Tenemos personalidad, hemos hecho grandes partidos fuera de casa, tenemos ganas de ganar y de ir a pasar a la final; hay que ir a luchar. Tenemos los argumentos suficientes para ir a jugar un gran partido fuera de casa, sabiendo que el rival se hace fuerte de local con su gente”, destacó.

Respecto a la expulsión que sufrió Eduardo Bauermann cerca de los minutos finales del primer capítulo, el Tano prefirió evitar la polémica y aplaudió el trabajo del árbitro central, Ismael Rosario López Peñuelas.

“A los árbitros hay que respetarlos y confiar en ellos. Me gustan los árbitros que dan fluidez al juego, el partido lo controló bien y hay que felicitarlo. Si el VAR definió que era roja… habrá sido roja”, puntualizó.