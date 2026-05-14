Efraín Juárez afirma sentirse “tranquilo e ilusionado” con la posibilidad de ver a Pumas en la final

Aunque fuera por la mínima diferencia (1-0), la derrota dejó golpeado a los Pumas que deberán ganar sí o sí el próximo domingo, si sueñan con acceder a la final del futbol mexicano.

Para Efraín Juárez, el descalabro contra el Pachuca no define la serie, por lo que confía que su equipo se repondrá y saldrá avante ante la adversidad.

“Hay que entender que es una Liguilla y que la eliminatoria es de 180 minutos. Hoy (ayer) se jugó el primer partido y hay que ir a jugar el segundo. Nos hubiera encantado salir con otro resultado, pero bueno… hay que ir a casa con nuestra gente, plantear un buen partido y sacar el resultado”, declaró.

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El timonel auriazul aseguró que está “bastante tranquilo y con mucha ilusión para poder revertir esta situación”, sobre todo porque es consciente de lo que pesa el Olímpico Universitario.

“En casa con nuestra gente, con todo lo que venimos haciendo de local y en un estadio que es imponente, tenemos que ir a ganar el partido… estamos tranquilos”, manifestó.

El estratega mexicano también reconoció que quedó satisfecho con el funcionamiento de su escuadra, sobre todo, porque “así es como se tienen que jugar las Liguillas”.

“Sabíamos cómo queríamos que fuera este partido y cómo teníamos que plantearlo. Entendíamos que ellos tenías que aprovechar su localía y hay que entender que no puedes venir a destaparte. Me encantó mi equipo porque sabía, perfectamente, a lo que jugaba”, externó.

Efraín Juárez confía en que sus Pumas serán capaces de superar esta prueba, eliminarán al Pachuca y accederán a la final del futbol mexicano porque ya aprendieron de todo lo que han vivido “a lo largo de este tiempo”.

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