Pumas no puede ante Pachuca y queda golpeado para la Semifinal de Vuelta

Este equipo todavía no se recupera del sufrimiento que vivió ante el América.

Aunque, ya demostró ligera mejoría en su funcionamiento, pero no fue su suficiente para evitar la derrota.

Los Pumas perdieron (1-0) con el Pachuca en el primer capítulo de las semifinales, con un golazo de Oussama Idrissi (37'), pero todavía mantienen viva la ilusión de clasificar a la final.

A pesar de todo el apoyo que recibieron en el estadio Hidalgo, no fueron capaces de, al menos, rescatar un empate en condición de visitante.

Tuvieron que pasar 10 partidos para que este club sufriera un descalabro. No perdía desde la Jornada 9, cuando cayó en su propia casa con el Toluca.

Ahora, deberán rescatar el boleto para la disputa por el título el próximo domingo en el Olímpico Universitario, donde contarán con el apoyo incondicional de la afición auriazul.

A diferencia del vendaval que fueron en los primeros 30 minutos de los dos partidos contra el América, en esta ocasión, los Pumas prefirieron ser cautelosos para irse al frente.

Sin Uriel Antuna y Juninho Vieira, en el 11 titular, al equipo universitario le hizo falta ese dinamismo y esa explosividad en el último tercio del terreno de juego.

Los del Pedregal no tuvieron el mismo volumen de juego al que están acostumbrados a generar.

Por primera vez en 25 partidos, entre Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf, la escuadra de Efraín Juárez se queda sin anotar.

Realmente, Carlos Moreno tuvo una noche sumamente tranquila. Solamente, tuvo que emplearse a fondo en una ocasión.

La jugada más clara fue ocasionada por Rubén Duarte, pero el portero mexicano la resolvió bien para mandar el balón a tiro de esquina.

Sorpresivamente, la jugada que terminó en el tiro de esquina previo a la anotación de los Tuzos fue ocasionada por Keylor Navas.

El arquero y capitán auriazul, que no está acostumbrado a fallar, esta vez lo hizo. No supo que hacer con el balón y lo mandó para afuera. Un regalo que los locales no desperdiciaron.

Víctor Guzmán y Oussama Idrissi se juntaron para hacerle daño a los felinos. Lo consiguieron.

El habilidoso extremo disparó desde fuera del área y, con un ligero desvío, guardó el esférico en la cabaña del ex.madridista

Con su anotación, el Pachuca sacó ligera ventaja en la ida de las semifinales.

Aunque, los Pumas todavía tendrán la última palabra en casa. Eso sí, deberán ofrecer una mejor cara para acceder a la final y evitar un nuevo fracaso en su reciente historial. Todo se definirá el próximo domingo en CU.