Juez federal otorga medidas cautelares a palcohabientes del Estadio Banorte contra FIFA; ¿Qué solicitan?

Justo el día en que la FIFA tomó el control del Estadio Banorte rumbo al Mundial Norteamérica 2026, una nueva polémica se ha desatado con la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del inmueble.

Roberto Ruano, representante de la Asociación y su abogado Balfredo Morales, en compañía de su equipo legal, asistieron a las afueras del Coloso para dar a conocer el fallo de un juez federal en su favor.

¿Qué piden a menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo? Ruano aseguró que “un juez federal ayer nos otorgó [a la Asociación] unas medidas cautelares”.

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Las medidas consisten en:

Que palcohabientes puedan introducir alimentos y bebidas durante el Mundial

Derecho a estacionamiento

Que palcos y plateas puedas ser vendidas, rentadas, prestadas o traspasadas sin objeción alguna

Que otorguen los accesos tal y como están establecidos en nuestros títulos

“La justicia nos dio la razón. La intención es tener el diálogo con los dueños, pero no tenemos respuesta”, aseguró Roberto Ruano, quien también calificó este fallo como “un logro más para nuestros afiliados”.

Asimismo, advirtieron ir a las instancias finales en caso de que no se respeten las leyes. Para ellos, estas medidas cautelares son una orden judicial, “no sujeta a interpretación y que el estadio quiera o no cumplirla”.

El Estadio Ciudad de México, como se llamará durante el evento de la FIFA, tendrá cinco partidos durante la próxima Copa del Mundo 2026; dos del Tricolor son seguros durante la Fase de Grupos.

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