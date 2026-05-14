Henry Martín rompe el silencio, tras la eliminación del América; pide perdón a la afición

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Después de haber fallado el penal que pudo haberle dado al América el pase a las semifinales del Clausura 2026, ofreció disculpas a la afición y aceptó que el error le duele profundamente.

El capitán de las Águilas estuvo cerca del gol que hubiera significado la eliminación de Pumas y por consiguiente, su pase a la siguiente ronda del torneo. Sin embargo, el disparo se estrelló en el poste y el empate global (6-6) en los Cuartos de Final permitió que los auriazules avanzaran a la semifinal por su liderato en la tabla de posiciones de la fase regular.

"Sé lo que representa este club. Sé lo que significa ponerse esta camiseta y defender estos colores; por eso, sé que les fallé. No hay excusas ni palabras que cambien lo que pasó. Hay jugadas que se quedan para siempre en la cabeza y esta es una de ellas", señaló en sus redes sociales.

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Mensaje de Henry Martín, tras la eliminación del América en el Clausura 2026 - Foto: @henrymartinm en Instagram
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"No me voy a esconder. Me toca aceptar la responsabilidad como capitán, como americanista y como alguien que ama profundamente a este club. Entiendo su enojo, su tristeza y su decepción, porque yo también las siento. Me duele fallarle a una afición que merece celebrar campeonatos siempre. Quiero pedirles perdón de corazón; perdón por no haber podido darles esa alegría que merecían y porque sé cuánto soñábamos con otra noche histórica que estuvimos a punto de lograr", sentenció.

El delantero agregó que tiene la confianza para que el equipo pronto vuelva a ganar títulos, por lo que solo espera recuperarse de la eliminación que sufrieron los azulcremas en el actual Clausura 2026.

"Volveremos más fuertes y regresaremos a ganar los títulos que se merece esta institución. Porque si algo tiene el América es que nunca se da por vencido. Gracias, americanistas. Volveremos a volar".

Por lo pronto, América rompió filas y tendrá algunos días de vacaciones antes de arrancar la pretemporada para el Apertura 2026.

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Henry Martín falla penal en el Clásico Capitalino, celebrado en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7
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