Para André Jardine, el fracaso es “hermano” de la victoria. El estratega brasileño dejó su continuidad, al frente del América, en manos del “patrón”, Emilio Azcárraga, después de la eliminación que América sufrió ante Pumas en los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

“Vamos a ver… El cargo del entrenador del América es una silla muy pesada. Estás al servicio. Al mando del patrón y del presidente. Aquí voy a estar en cuanto me quieran. Que vean que estoy a la altura del banquillo”, aseveró el técnico en conferencia de prensa.

Pese a que este semestre fue duro, André Jardine reconoció su deseo de continuar al frente del equipo de Coapa, por lo que “refrescará” su cabeza antes de hablar con la directiva azulcrema.

“Fue un semestre muy exigente. Muy duro con nosotros en momentos importantes. Es momento de refrescar un poco la cabeza. Mañana vamos a conversar y conocer los sentimientos de arriba, los nuestros y de ahí, tener el mejor camino”, aceptó Jardine.

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Por su posición de líderes en la tabla general, el empate global (6-6) permitió que Pumas avanzara a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Mientras que, en contraste, América cerró la fase regular del torneo en el octavo lugar con un saldo de siete victorias, seis derrotas y cuatro empates.

Numeralia a la que se suman los dos empates que consiguió en los partidos de ida y vuelta correspondientes al Clásico Capitalino en los cuartos de final.

Si bien felicitó a los auriazules por su pase a las semifinales, Jardine señaló que el arbitraje debió marcar seis penales al América en la serie. No solo cuatro. Aun así, se mostró orgulloso porque en la cancha del estadio Olímpico Universitario hubo “dos protagonistas”.

“Fueron seis penales. Aún sigo llorando porque no se marcaron dos. Hoy no vale la pena hablar de eso. […] Me quedo con lo que mis jugadores demostraron en la cancha. Es lo que un entrenador busca: tener grandeza en la victoria y en la derrota. Saber ganar y perder”, sentenció el brasileño.

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André Jardine respalda a Henry Martín como capitán del América

El futuro de América pudo haber sido distinto, sin embargo, un penal fallido del delantero Henry Martín sentenció el destino de los azulcremas.

Pese a que falló desde los once pasos, el estratega André Jardine respaldó a “La Bomba” como capitán de las Águilas y reconoció que el futbolista está “muy dolido” por lo que sucedió en el Clásico Capitalino.

“Henry está muy dolido como capitán. Como el líder que es. Es difícil de decir su dolor, pero como entrenador, enaltezco su liderazgo, las dificultades de este semestre, las lesiones y que vino a este nivel que ya está hoy. Nunca bajó los brazos. Trabajó muy fuerte para estar en este momento. Me siento 200 por ciento representado por él”, concluyó Jardine.