No hay mañana para los Pumas, ni para el América. Hoy, uno será eliminado y consumará un enorme fracaso.

Los auriazules y los azulcremas definen al último invitado a las semifinales del Clausura 2026. Por lo que esta edición del Clásico Capitalino promete ser cardíaca.

El equipo de Efraín Juárez se enfrenta al de André Jardine en el estadio Olímpico Universitario, con el objetivo de aprovechar la ventaja de la localía para quedarse con la clasificación a la antesala dd la final. Los del Pedregal parten con ligero favoritismo y con la presión de haber sido los superlíderes del torneo y de hoy ser locales en el juego de vuelta de los cuartos de final.

Además, cuenta con la ventaja de que cualquier empate, en el marcador global, les permite avanzar a la siguiente instancia, gracias a la posición en la tabla.

En el primer capítulo, los Pumas y el América empataron (3-3) en el Banorte, por lo que ahora las Águilas tendrán que buscar ganar, si es que quieren el pase a la próxima ronda de la Liguilla. Aunque, para la institución azulcrema, la misión no luce tan complicada, ya que únicamente tienen que buscar una anotación en CU; evidentemente, deben evitar que les marquen más.

No obstante, no les será nada sencillo vencer a un conjunto que terminó siendo la mejor ofensiva, con 34 tantos a favor, y la segunda mejor defensiva, con 17 en contra. Aunado a esas estadísticas, la escuadra de Efraín Juárez sólo tiene una derrota en sus últimos 10 compromisos disputados como local, por lo que en casa es difícil de derrotar.

Con seis victorias y tres empates, este equipo ha vuelto a hacer de CU un auténtica fortaleza y hoy tratará de volverlo a demostrarlo, sobre todo contra su acérrimo rival.

Por su parte, André Jardine y sus pupilos intentarán dejar en claro que, a pesar de que no atraviesan su mejor momento y de que cuentan con múltiples bajas por lesión, siguiendo siendo un rival de cuidado.

Los Pumas y el América se vuelven a ver las caras en un Clásico Capitalino, que esta ocasión tendrá más que el orgullo en juego. El Olímpico Universitario promete ser una auténtica caldera. Los 70 mil aficionados que se den cita vibrarán en su máximo esplendor.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs América