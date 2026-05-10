Carlos Hermosillo lanza dura crítica a Guido Pizarro: "Es un cagón"

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dejó un sinfín de reacciones negativas para la escuadra felina, que se quedó en los cuartos de final del Clausura 2026 y Guido Pizarro fue el hombre más criticado por el resultado.

Los universitarios tenían ventaja de 1-3, por lo que parecía su boleto a la semifinal estaba sellado, pero al final no lograron conseguirlo. El Rebaño ganó 2-0 y empató el marcador global 3-3, por lo que su posición en la clasificación los metió a la siguiente ronda.

Carlos Hermosillo, analista de Fox Sports, fue duro con la crítica en contra del estratega de los Tigres, a quien consideró le faltó más carácter para poder sobreponerse a su rival.

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"Lo de Guido Pizarro... Lo que mal empieza, mal acaba. Perdón, pero es un cagón. Con ese equipo, no puedes jugar atrás; no puedes dejar a (Diego) Lainez afuera y meter de cambio a Marcelo Flores, no sirve para nada", apuntó el exfutbolista.

Respecto a la victoria del cuadro rojiblanco, el ex del Rebaño Sagrado, aseguró que ese triunfo no le sorprendió porque sabía que los felinos iban a echarse atrás para aguantar la ventaja.

“A mí no me sorprendió (que Chivas ganara) porque Tigres fue muy irregular. Tiene grandes jugadores, pero con un equipo así no puedes jugar atrás”, puntualizó.

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