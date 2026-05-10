Jugadores y aficionados del Venezia FC celebran ascenso del club en los canales de la ciudad

La Serie A presume el regreso de uno de los equipos más icónicos del circuito italiano: el Venezia FC. Después de una temporada en la segunda división, el cuadro de la icónica ciudad de Italia está de vuelta y dejó grandes imágenes por su vuelta.

Después de concluir la fase regular del actual torneo de la Serie B, el club de la ciudad de los canales aseguró su ascenso al derrotar al 2-0 al Parma en la última jornada de la campaña.

Claro que este logro no pasó desapercebido por su afición ni de los jugadores. Los futbolistas del club hicieron el recorrido al Gran Canal a bordo de las famosas góndolas, seguidos de los seguidores del club de la ciudad.

Lee también Arsenal se pone a dos victorias de conquistar la Premier League

🇮🇹✨ This is how Venezia celebrated promotion to Serie A. 😎🌊 pic.twitter.com/1SUkQPBooB — EuroFoot (@eurofootcom) May 10, 2026

Banderas, cánticos y los colores del club inundaron los canales de la localidad que estuvo de fiesta desde la oficialización del ascenso del equipo, este desfile ya estaba siendo esperado por la afición para poder mostrar su gran felicidad tras lo sucedido.

Después de 38 años, el Venezia FC consiguió un total de 82 puntos para así colocarse como líder de la clasificación de la temporada regular. El Frosinone quedó en la segunda plaza al sumar 81 unidades y también aseguró su participación en la Serie A.