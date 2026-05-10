Jorge Campos pronostica goleada de Pumas al América: "Hoy le metemos tres a los cremas"

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Este domingo los Pumas reciben al América en el estadio Olímpico Universitario para definir al último semifinalista del torneo Clausura 2026, en una noche donde los boletos están agotados y se espera un ambiente impresionante en C.U. Nadie quiere perderse este Clásico Capitalino, ni , exfutbolista auriazul, que se dio cita en el estadio para apoyar a su equipo.

A un par de horas de que empiece el partido, el legendario portero compartió en redes sociales un video donde se muestra en el estadio Olímpico Universitario recordando su época como jugador de los Pumas, y se atrevió a dar un pronóstico sobre el Clásico de esta noche.

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"Bueno, aquí era como llegaba cuando jugaba en Pumas, recordando los viejos tiempos, aquí entraba al vestidor. Hoy voy a jugar contra el América, estoy recordando cómo llegaba en el coche caminando, no como hoy que llegan en el camión", dijo en primera instancia Campos.

Luego, el Brody mencionó que "este es el túnel, aquí empezaba a bajar para el vestidor y empezaba 'vamos Pumas, vamos a ganar hoy, hoy le metemos tres a estos cremas, las águilas. Hoy le metemos tres", gritó dentro del túnel.

Finalmente, fiel a su estilo humorista, el Brody mostró dos guantes y dijo que "vengo listo, tengo mis guantes, por si acaso voy a entrar, pero (Keylor) Navas anda muy bien así que no creo que entre".

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