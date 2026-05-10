Hoy, los Pumas y el América se volverán a ver las caras, por lo que el orgullo estará en juego.

Además, en esta edición del Clásico Capitalino, también estará en juego el último boleto a la semifinales del Clausura 2026, por lo que este será un partido doblemente especial.

El estadio Olímpico Universitario será el escenario de este pasional duelo que definirá al cuarto invitado para la antesala de la final de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez y el de André Jardine medirán fuerzas en CU con la intención de ganar porque ninguno tiene permitido fallar.

Para el club que quede eliminado, será un auténtico fracaso porque los dos están obligados a ganar el título del futbol mexicano cada semestre.

Al interior del vestuario auriazul, son conscientes de la presión que tienen de eliminar al acérrimo rival porque fueron los líderes del torneo y porque cierran la eliminatoria en casa.

Lee También André Jardine dejaría a Henry Martín en la banca para el Clásico Capitalino ante Pumas en CU

"Sabemos la responsabilidad que debemos tener para afrontar un partido de estos. Sabemos lo que nos hace fuertes y no lo queremos dejar de lado, hay que seguir haciéndolo", declaró Keylor Navas en conferencia de prensa el jueves pasado.

El portero y capitán auriazul reconoció que saldrán a buscar la victoria y que harán lo que les ha permitod llegar hasta este momento.

"Queremos ganar, [tenemos] la misma mentalidad, dar lo mejor de cada uno; sabemos manejar la presión, estamos muy tranquilos y con ganas de afrontar el partido", destacó.

El histórico arquero costarricense no dejó pasar la oportunidad de dedicar un mensaje porque el Clásico Capitalino se jugará un 10 de mayo.

Lee También Henry Martín revela que Emilio Azcárraga está “tranquilo y motivado” de cara al Clásico Capitalino

"Es el Día de las Madres y aprovechar que ojalá todas las mamás pasen un muy buen día, ojalá podamos darle un regalo a todas las mamás de Pumas", manifestó Keylor Navas.

Cabe resaltar que, junto a Uriel Antuna, el Halcón tico se comprometió a que el conjunto auriazul saldrá a buscar la obtención del último boleto para las semifinales del Clausura 2026.

Sobre todo, porque lo buscarán en su propia casa, el Olímpico Universitario, que espera esté a reventar con el apoyo de los aficionados.