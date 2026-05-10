El 21K Tarahumara une corredores y educación en Chihuahua

La segunda edición del 21K Tarahumara The Home Depot by Brooks 2026 promete convertirse en una fiesta deportiva y social en Chihuahua.

Más de 1,500 corredores se darán cita para recorrer las distancias de 21K y 5K, en un evento que trasciende lo competitivo y se une al 21K Chihuahua Capital con un propósito mayor: apoyar con becas educativas a la comunidad rarámuri a través de la Fundación José A. Llaguno.

Más que una carrera, será un encuentro de solidaridad y esfuerzo colectivo, donde cada paso reafirma el impacto que el deporte puede tener en la transformación social.

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"Es una carrera que representa un hito en Chihuahua. Lo que engloba este evento es que está dedicado a la educación y une a la comunidad rarámuri con corredores de todo México. Son 13 años de trabajo en los que hemos obtenido grandes resultados, con 30 mil personas beneficiadas y un propósito que sigue vigente. En esta carrera ganamos todos: es una cultura emblemática y buscamos crear oportunidades de educación para jóvenes y niños", mencionó Víctor Girón, Gerente de Relaciones Públicas de The Home Depot.

La carrera, organizada en colaboración con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, cuenta con muchas peculiaridades, una de las más simbólicas es que los ganadores y participantes reciben medallas y artículos hechos por artesanos.

"Los corredores no llegan solos, son parte de un encuentro cultural. Correr en la sierra es una filosofía de vida; cuando los estudiantes ven que lo que se aporta va a su educación, saben que vale la pena alejarse un poco de casa. Ellos serán agentes activos en la comunidad y en México. Para cada uno de ellos hacemos un plan de vida", estableció Karla Hernández, directora de la Fundación José A. Llaguno.

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Con estas palabras, los organizadores subrayan que el 21K Tarahumara The Home Depot by Brooks 2026 no solo será una competencia deportiva, sino también un puente de unión entre quienes corren por pasión y quienes lo hacen por un propósito social.

"Vamos a unir a los corredores que lo hacen por el deporte y a los que lo hacen por la educación. La educación abre posibilidades y permite que la vida de los niños tenga mayor equidad para caminar a un ritmo más parejo", finalizó Hernández.