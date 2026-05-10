Barcelona derrota al Real Madrid en El Clásico y se proclama campeón de LaLiga

No existía mejor manera de proclamarse campeón que haciéndolo frente al acérrimo rival.

Con el orgullo de por medio, como es habitual en El Clásico, el Barcelona y el Real Madrid salieron a medir fuerzas en el Spotify Camp Nou.

Aunque, para el conjunto blaugrana, obtener una victoria o, incluso el empate, esta ocasión era más importante.

No perder contra los Merengues, le permitiría a Hans-Dieter Flick y sus dirigidos asegurar el título de la Temporada 2025-26 de LaLiga. Consiguieron el objetivo y con creces.

Victoria (2-0) que les permitió llegar los 91 puntos y confirmar el bicampeonato liguero de España. Ya no existe forma de que la escuadra madridista los alcance en la máxima, con sólo tres fechas por delante.

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En el estadio del Barcelona, se vivió una auténtica fiesta. Desde que comenzó el partido, la afición blaugrana se metió por completo al duelo tan pasional.

Además, sus jugadores ayudaron a que la motivación fuera máxima. Antes de que su cumplieran los primeros 20 minutos, ya habían conseguido la ventaja.

Ferrán Torres (9') y Marcus Rashford (18') fueron los encargados de prender el ambiente en la Ciudad Condal.

Dos auténticos golazos del español y del inglés que se celebraron con el justo merecimiento. Eran las anotaciones del campeonato.

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El equipo de Álvaro Arbeloa nunca pudo encontrarse dentro del terreno de juego. Terminó decepcionando con su funcionamiento, sobre todo, porque ni por orgullo pudieron meter en aprietos a los blaugranas.

Los locales no se conformaron con el marcador y fueron a buscar más goles; aunque ya no pudieron ampliar la ventaja. No era necesario, ya habían cumplido con el propósito y sabían que era cuestión de tiempo para festejar la obtención del trofeo.

El silbatazo final del árbitro central fue un desahogo para el Barcelona que, ante su acérrimo rival, se proclamó campeón. Nada mejor que celebrar un bicampeonato derrotando al Real Madrid en casa.