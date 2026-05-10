Pachuca vs Toluca EN VIVO | Cuartos de Final Vuelta| Liga MX HOY Clausura 2026

La tensión crecerá este 10 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca y Toluca disputarán la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en una serie que todavía promete emociones hasta el último minuto.

Los Tuzos llegan con ventaja de 1-0 en el marcador global gracias al tanto de Enner Valencia en el encuentro de Ida. Ese resultado deja al conjunto hidalguense cerca de las Semifinales, ya que incluso una derrota por un gol (empate global) podría clasificarlo gracias a su mejor posición en la tabla general.

Aunque Pachuca recuperará a dos piezas importantes: Salomón Rondón y Brian Alberto García, quienes cumplieron suspensión, el delantero venezolano sigue en duda debido a molestias musculares.

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Toluca afronta un escenario complicado. El equipo dirigido por Antonio Mohamed necesita ganar por diferencia de dos goles para avanzar y seguir en busca del tricampeonato. Los Diablos Rojos llegan motivados tras eliminar a Los Angeles FC en la Liga de Campeones de la Concacaf, aunque también presentan desgaste físico por la carga de partidos.

La escuadra escarlata podría contar nuevamente con Antonio Briseño, pero resentirá las ausencias de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes ya reportaron con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026; así como la de delantero estrella Paulinho, quien no realizó el viaje a la Bella Airosa debido a carga muscular.

PACHUCA VS TOLUCA MINUTO A MINUTO