Julio César Chávez y Jorge Arce reviven la nostalgia del boxeo con espectacular combate de exhibición
Bajo las luces del Gimnasio Miguel Hidalgo, la nostalgia se convirtió en protagonista y el público, expectante, aguardó el regreso de dos ídolos que marcaron época.
Julio César Chávez y Jorge "Travieso" Arce volvieron al cuadrilátero, no sólo para revivir la adrenalina del combate, sino para recordarle a México que las leyendas, aunque el tiempo avance, nunca pierden su brillo.
Los legendarios pugilistas hicieron su entrada por la pasarela con el carisma que siempre los distinguió.
Jorge "Travieso" Arce apareció primero, acompañado por el ritmo vibrante de la tambora sinaloense, que ya sobre el encordado lo llevó a bailar y contagiar al público.
Julio César Chávez, en cambio, ingresó con un corrido que narraba su vida y legado, levantando la mano en señal de gratitud y reconociendo a los fanáticos por su lealtad y por nunca olvidarlo.
Antes de que sonara la primera campana, ambos boxeadores detuvieron el tiempo para rendir un emotivo homenaje a Eduardo Lamazón, histórico comentarista de TV Azteca y amigo cercano de Chávez, quien falleció hace unos días a los 69 años.
ASÍ FUE LA PELEA DE TRES ROUNDS
El inicio del combate fue vibrante, con Jorge Arce imponiéndose como dominador. El "Travieso" aprovechó su juventud para acorralar a Chávez contra las cuerdas, castigando con golpes al cuerpo y volados de izquierda.
Sin embargo, en los últimos segundos Julio reaccionó con la experiencia que lo caracteriza y desató un furioso intercambio que encendió al público.
En el segundo asalto, Chávez mostró mayor movilidad y un juego de piernas más sólido. Aunque recibió impactos, también conectó golpes certeros sobre Arce, quien lejos de retroceder lo retaba con gestos, invitándolo a pegar aún más fuerte.
El tercer y definitivo round fue un derroche de entrega: ambos pugilistas soltaron todo su repertorio, provocando la euforia de los fanáticos.
La campana sonó, pero la intensidad no cesó; siguieron lanzando golpes hasta ser separados. Esa demostración de pasión y respeto mutuo impidió que hubiera un solo vencedor, dejando a los dos como auténticos triunfadores de la noche.
