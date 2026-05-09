La alegría volvió a las tribunas del estadio Banorte apenas sonó el silbatazo final de Katia Itzel García.

Cruz Azul selló su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer 1-0 al Atlas.

La Máquina mantuvo el control de la serie y confirmó su gran momento bajo el mando de Joel Huiqui.

El gol de José Paradela, al minuto 32, marcó el rumbo del partido. Cruz Azul dominó gran parte del encuentro, aunque Atlas respondió con velocidad y peligro en varios contragolpes. Kevin Mier apareció en momentos clave para evitar cualquier sorpresa rojinegra.

Con el 4-2 global, la ilusión volvió a crecer entre la afición celeste. El estadio no dejó de cantar ni un minuto y el ambiente recordó las noches importantes del club.

Huiqui volvió a superar a Diego Cocca y cada vez gana más confianza como técnico interino.

A pesar de llegar con ventaja desde la ida, el estratega cementero no modificó su idea.

Cruz Azul mantuvo la línea de cinco y apostó por un partido paciente e inteligente. La táctica era ceder el balón al Atlas y aprovechar los espacios.

Diego Cocca entendió el mensaje y mandó a su equipo al frente. Atlas dejó a un lado la cautela y buscó el gol con insistencia. En esa necesidad, apareció el error que terminó por condenar a los rojinegros.

Kevin Mier despejó largo desde su área y el balón encontró a José Paradela. Manuel Capasso intentó cortar la jugada, pero llegó tarde. El atacante celeste aprovechó el espacio y definió ante Camilo Vargas para encender por completo el Banorte.

En la parte complementaria, Cruz Azul entregó la posesión y resistió la presión visitante. Aldo Rocha, Eduardo Aguirre y Ponchito González exigieron al máximo a la defensa cementera. Kevin Mier volvió a ser figura con varias intervenciones importantes.

La otra gran noticia para Cruz Azul fue el regreso de Gabriel “Toro” Fernández.

El delantero disputó cerca de 20 minutos y dejó buenas sensaciones rumbo a la recta final del torneo.

Ahora, La Máquina espera rival en semifinales y se mantiene firme en la pelea por el título junto a Chivas, que sonríen tras el pase.