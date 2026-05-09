Desde la derrota en el partido de ida, Gabriel Milito fue claro: la fe y la ilusión serían los impulsores del pase a semifinales que hoy logró.

Combinado con una extraordinaria actuación de futbolistas como Diego Campillo, Santiago Sandoval, Omar Govea, Richard Ledezma y otros más, Chivas derrotó 2-0 a los universitarios para avanzar a la siguiente fase, por su posición en la clasificación.

Aunque este resultado causó furor dentro del equipo y la afición, Milito se mantiene con la cabeza fría porque sabe que aún hay un largo camino por recorrer.

“Calma en la derrota, calma en la victoria. El equilibrio para mí es clave”, comentó el estratega del Guadalajara tras vencer a los Tigres.

Otro valor que permea el grupo de Gabriel Milito es la confianza, uno que él impulsa y sigue poniendo como herramienta fundamental para poder trascender sin importar el rival que tengan enfrente.

“Confiábamos en que íbamos a hacer un partido muy muy bueno para pasar a semifinales. El resultado de la ida (3-1) exigía eso y el rival también”.

Las cinco bajas por Selección Mexicana han sido un tema de conversación constante, para algunos sería un problema, pero el argentino lo ve totalmente distinto.

“Lejos de ser un problema las ausencias por selección para nosotros son un orgullo”, señaló con felicidad el estratega.

Santiago Sandoval fue la figura del partido. El juvenil rojiblanco anotó un doblete que guió al equipo a las semifinales, por lo que el entrenador del Rebaño le dejó un mensaje.

“Que disfrute mucho. Que el camino que comenzó en el futbol profesional apenas comenzó, que siga trabajando como lo viene haciendo y no se detenga. Debe de crecer y mejorar. Es un chico con mucha humildad”, señaló.