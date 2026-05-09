Liga MX: Cruz azul vs Atlas - EN VIVO - Vuelta - Cuartos de Final - Clausura 2026

El Cruz Azul sacó una ventaja más que importante en el juego de ida de los cuartos de final, por lo que tiene un pie y medio en las semifinales.

La Máquina derrotó (2-3) al Atlas en el estadio Jalisco y, gracias a su posición en la tabla, tendría que perder por dos goles para quedar eliminado.

El equipo de Joel Huiqui estuvo cerca de no recibir anotaciones en el primer capítulo, pero los Zorros reaccionaron para venir de atrás y empatar, por un momento el encuentro.

Sin embargo, Christian Ebere anotó su penalti en la parte final del encuentro y provocó que el conjunto celeste regresara a la Ciudad de México con un marcador favorable.

Ahora, en el estadio Banorte, los cementeros tendrán la oportunidad de completar la tarea para conseguir el segundo de los cuatro boletos a la antesala de la final.

Cabe recordar que este será el segundo juego que el Cruz Azul tendrá en el Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación.

En su regreso, la Máquina aplastó (4-1) al Necaxa con tantos de José Paradela, Agustín Palavecino, Luka Romero y Andrés Motaño.

Este también fue el primer partido de Joel Huiqui al frente de la escuadra de La Noria, luego de la sorpresiva salida de Nicolás Larcamón.

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Los celestes no pierden, en duelos de la Liga MX, con los rojinegros desde 1 de julio de 2023, es decir, hace casi tres años.

En aquella ocasión, los Zorros se quedaron con la victoria (2-0) ante los cementeros, gracias a las anotaciones de Eduardo Aguirre y Aldo Rocha.

Desde entonces, la Máquina suma seis partidos consecutivos sin perder con los de La Academia, con saldo de dos victorias y cuatro empates.

Aunque, esta noche, la recompensa para el que gane es más que importante.

El Cruz Azul tiene todo a su favor para obtener la clasificación a las semifinales del Clausura 2026, pero el Atlas tratará de evitar su eliminación.

El juego de vuelta de los cuartos de final comenzará 21:15 y será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Cruz azul vs Atlas