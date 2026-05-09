Este sábado, la Jaiba Brava disputará su tercera final consecutiva en la Liga de Expansión. En la búsqueda de un bicampeonato, los dirigidos por el “Chima” Ruiz saltarán a la cancha del Estadio Tamaulipas para tomar ventaja en el primer capítulo de la serie ante Tepatitlán.

Pese al bache que la Jaiba Brava atravesó al inicio del torneo Clausura 2026, el equipo confía en sus propias fortalezas. De acuerdo al guardameta Gerardo “Kampa” Ruiz: “Tenemos un equipo muy maduro que sabe afrontar estas circunstancias. Vamos a meterle mucha personalidad y entrega, pero con mucha inteligencia; el objetivo es sacar una buena ventaja en casa”.

El conjunto tamaulipeco terminó en el quinto lugar de la tabla general del torneo. Mientras que, en contraste, Tepatitlán culminó con líder de la clasificación.

De cara a su segunda final en la Liga de Expansión, los “Alteños” se mostraron emocionados por el reto que les espera.

“Afrontarlo como lo que es, una Final, sabiendo el equipo que tenemos enfrente. Va a ser Final muy linda, estamos muy entusiasmados y ansiosos de que se dé el pitazo inicial, pero con la humildad de saber que enfrentamos al campeón”, sentenció el futbolista Amaury Escoto.

Ciento ochenta minutos separan a los aficionados del futbol de conocer al nuevo campeón, o bicampeón, de la Liga de Expansión.

A continuación, el horario y los canales de transmisión para ver la Final de Ida del Clausura 2026.

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¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Final de Ida de la Liga de Expansión?

Jaiba Brava vs Tepatitlán | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Disney+ Premium, AYM Sports y ESPN 3.

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