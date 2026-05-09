Omar Islas anhela regresar a Liga MX: “Sólo pido una oportunidad, la aprovecharé”

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Además de ser campeón con el Tepatitlán, Omar Islas sueña con “volver a Primera División”, por lo que es consciente de lo que tiene que hacer para alcanzar su “meta”.

“[Debo] trabajar extra día con día, estar preparado para aprovechar la oportunidad cuando llegue y seguirme esforzando para siempre tratar de ser el mejor y así llamar la atención [porque] estar arriba te cambia la vida”, reconoció.

El originario del Estado del México destacó que la Liga MX “te da nuevas oportunidades y nuevos horizontes”, por lo que no quitará el dedo del renglón de regresar a jugar en ella, pero espera que los dirigentes ofrezcan más chances a los futbolistas nacionales.

“Solamente, [deseo] que nos den la oportunidad, confío en que hay talento en el mexicano y que podemos llenar cualquier hueco de algún extranjero”, añadió.

Omar lamentó que “mucha gente perdió el interés por la Liga de Expansión”, debido a la falta de ascenso y descenso, pero confía en que dicho formato volverá.

“Es favorable que regrese, es un beneficio para nosotros que estamos abajo. Es una motivación extra saber que peleas y juegas por algo, es un plus, [pero] vamos día a día, trabajando por una oportunidad”, señaló el extremo tricolor.

Su último equipo en Liga MX fue Pumas, donde se formó como profesional.

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