Omar Islas afirma que Tepatitlán sólo sueña con el título de la Liga de Expansión

Esta noche, el Tepatitlán visita a la Jaiba Brava con la intención de encaminar la final de la Liga de Expansión MX, para estar más cerca de conquistar el segundo título de su historia.

Omar Islas, uno de los inamovibles en el esquema de Gabriel Pereyra, sentenció que los Alteños piensan, exclusivamente, en levantar el trofeo la próxima semana, por lo que hoy saldrán a buscar la victoria que les dé cofianza para finiquitar la obra en la final de vuelta en casa.

“No visualizamos otra cosa que no sea el campeonato, es el objetivo principal. Este equipo se armó para pelear por el campeonato, somos un plantel muy bueno y, en la mente, sólo tenemos el ser campeones”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El extremo mexicano habló sobre lo que tienen que hacer, a lo largo de los 180 minutos, para arrebatarle el trofeo al Tampico Madero y mencionó que él tratara de “aportar lo que le toca para ayudar” al Tepa a alcanzar su meta trazada en este torneo.

“El objetivo es no bajar los brazos ni la intensidad, darle para adelante y hacer lo que venimos haciendo, esforzarnos al máximo, seguir trabajando y culminar las jugadas para estar un poco más tranquilos y sobrellevar los partidos”, puntualizó.

El canterano de los Pumas destacó la ventaja que tienen al disputar el partido de vuelta de la final en el estadio Tepa Gómez, donde todavía se mantiene invictos en el Clausura 2026, con siete victorias y dos empates en nueve partidos. Saben que esa será su mejor arma para esta serie.

“La fortaleza la tenemos en nuestra casa, con nuestra gente, nos hemos hecho fuertes como locales y estamos felices y agradecidos. Somos un gran equipo y tenemos la motivación para lograr el objetivo, que es el campeonato”, añadió el experimentado jugador del Tepatitlán.

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