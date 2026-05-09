¿Cuántas veces ha remontado Chivas en los Cuartos de Final de la Liga MX?

Chivas llega al partido de vuelta de los cuartos de final frente a Tigres con la colosal tarea de remontar un 1-3 y, para su mala suerte, la estadística no juega de su lado.

Desde la instauración de la Liguilla, el Guadalajara acumula 19 ocasiones —contando el repechaje contra Cruz Azul en el Clausura 2003— en las que tuvo que venir de atrás para avanzar. La primera ocurrió en la temporada 1983-84 y la más reciente en el Clausura 2023.

De esas 19 ocasiones en las que estuvo abajo en el marcador, el conjunto rojiblanco logró revertir la situación siete veces.

En cinco de ellas, el Rebaño avanzó gracias a su posición en la tabla, escenario que buscará repetir hoy.

En las 12 series restantes, Chivas no consiguió la remontada y en cinco quedó eliminado por una diferencia de dos goles.

Dentro de este conteo también destaca que, en tres de las ocasiones en las que remontó una serie, el Guadalajara alcanzó la final en el Clausura 2004, Clausura 2017 y Clausura 2023.

A lo largo de esta campaña, el equipo de Gabriel Milito convirtió el estadio Akron en una fortaleza, ya que no perdió ninguno de sus partidos. En ocho encuentros en casa, Chivas registró seis victorias y dos empates.

Pachuca (2-0), Querétaro (2-1), América (1-0), Santos (3-0), León (5-0) y Puebla (5-0) fueron sus víctimas; los empates llegaron frente a Pumas (2-2) y Xolos (0-0).

Terminar en el segundo puesto de la clasificación representa la gran carta del Guadalajara, ya que cualquier empate global le daría el pase a semifinales.

Después del juego de ida, el estratega del Rebaño aseguró que mantiene la ilusión y la confianza de darle la vuelta al resultado.

En el marco de su 120 aniversario, Chivas busca una noche épica frente a Tigres para sumar otra remontada a su historia y acercarse a la estrella número 13.

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