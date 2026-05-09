Omar Islas confía plenamente en que la Cantera de Pumas pronto dará frutos

Omar Islas se formó en las fuerzas básicas de los Pumas y debutó con el primer equipo en 2015, por lo que compartió su opinión sobre el “buen trabajo” que se hace en las categorías inferiores auriazules.

“Es una institución que te enseña valores y te forma como jugador. Desde las fuerzas básicas, te inculcan que siempre tienes que jugar al tú por tú, correr más que el rival y hacer más que el rival para salir con los tres puntos. Si haces bien las cosas, te va a llegar la oportunidad de Primera División, [pero] no tienes que dar un día por perdido”, externó.

El extremo mexicano desea que el Club Universidad Nacional mantenga su filosofía con los canteranos para que pronto salgan “buenos jugadores.

“Espero que sigan inculcando esos valores y que no se pierdan porque ayudan mucho al jugador; eso no tiene que cambiar en la institución. Si bien no han salido tantos canteranos como en años pasados, siento que puede volver a surgir una buena camada que sobresalga”, compartió.

El futbolista del Tepatitlán reconoció que desea que Efraín Juárez le dé “más oportunidades” al talento de inferiores universitarias porque ese es el sello de la institución.

“Apenas quedaron campeones en la Sub-21, entonces si tus fuerzas básicas quedaron campeonas es por algo. Hay que darle la oportunidad al mexicano [porque] esa es la esencia de Pumas. No pierdo la esperanza de que se vean más canteranos y que sean la base de la Selección Mexicana, como era antes”, manifestó el mediocampista.

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