Omar Islas destaca la calidad de la Liga de Expansión: “Hay más nivel que en Liga MX”

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Con una amplia trayectoria en la Liga de Expansión MX, al haber portado la camiseta de Venados de Yucatán, Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Atlético Morelia y Tepatitlán, Omar Islas valoró la calidad que tiene.

“Siento que hay más nivel que en Primera División, pero por el tema de [la falta de] ascenso y descenso los equipos de arriba no voltean acá, [pero] el nivel es muy bueno y hay jugadores muy buenos que fácil podríamos estar en Primera División”, resaltó.

El elemento los Alteños aseguró que cada vez crece más la competencia en este “proyecto de estabilización”, porque los clubes de la Liga MX envían a sus jugadores jóvenes a foguearse.

“En los últimos años, se ha visto más calidad en los planteles, porque hay jugadores de Primera que mandan para que se fogueen. Cualquiera podría competir arriba”, dijo.

El futbolista, de 30 años, aprovechó para compartir por qué considera que el nivel de Expansión es, incluso, mejor que el de la Liga MX.

“En Primera División, [el juego] es más tranquilo, más técnico; acá es apretar los dientes porque, si quieres una oportunidad de estar en Primera División, no te puedes dar el lujo de esperar, tienes que dar lo mejor de ti”.

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