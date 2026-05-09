Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final; hoy, sábado 9 de mayo

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Este sábado, Cruz Azul recibirá a Atlas en el Estadio Banorte para definir quién avanzará a las semifinales del torneo de la Liga MX.

Una vez que caiga la noche en el Coloso de Santa Úrsula, ambos equipos se medirán en el partido de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final del actual certamen.

Los celestes llegarán con una ventaja de 2-3 al encuentro, por lo que acarician la oportunidad de instalarse a las semifinales del futbol mexicano por quinto torneo consecutivo. En contraste, Atlas necesitaría ganar por dos goles o más para avanzar a la siguiente ronda.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido. Mismo que cerrará la agenda de este sábado, donde Chivas y Tigres también verán acción.

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Cruz Azul y Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7
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¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Sábado, 9 de mayo

  • Cruz Azul vs Atlas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Layvtime en Youtube y Canal 5.

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Cruz Azul y Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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