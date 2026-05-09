Cruz Azul vs Atlas: Horario y canales para ver EN VIVO los Cuartos de Final; hoy, sábado 9 de mayo

Este sábado, Cruz Azul recibirá a Atlas en el Estadio Banorte para definir quién avanzará a las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Una vez que caiga la noche en el Coloso de Santa Úrsula, ambos equipos se medirán en el partido de vuelta correspondiente a los Cuartos de Final del actual certamen.

Los celestes llegarán con una ventaja de 2-3 al encuentro, por lo que acarician la oportunidad de instalarse a las semifinales del futbol mexicano por quinto torneo consecutivo. En contraste, Atlas necesitaría ganar por dos goles o más para avanzar a la siguiente ronda.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido. Mismo que cerrará la agenda de este sábado, donde Chivas y Tigres también verán acción.

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Cruz Azul y Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

Sábado, 9 de mayo

Cruz Azul vs Atlas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Layvtime en Youtube y Canal 5.

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