¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales del Clausura 2026?

Cruz Azul recibe este sábado al Atlas en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, partido al que llega con la ventaja de 3-2 conseguida en el primer juego de la serie en el Estadio Jalisco.

La Máquina y los Zorros regalaron uno de los duelos más entretenidos del pasado fin de semana en Guadalajara. Ahora, uno de los buscará sellar su pase a la siguiente ronda del torneo para seguir en la lucha por el título de la Liga MX.

Al minuto 54 de la ida, el equipo celeste tenía el marcador a su favor 0-2, pero en la recta final del duelo, el equipo rojinegro le puso sabor al encuentro al encontrar el empate de 2-2 al 80.

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Ya en la recta final del partido, en el minuto 86, Ebere se encargó de hacer el 2-3 definitivo y así darle una ligera, pero importante ventaja a La Máquina.

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Esto necesita Cruz Azul para pasar a semifinales

El Cruz Azul se estaría metiendo a la fase siguiente con el marcador que posee sobre el Atlas de 3-2. El empate también le da el pase al cuadro celeste, ya que terminaron en la tercera posición de la clasificación, mientras que los rojinegros fueron sextos.

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Los rojinegros deben de ganar en el global para poder meterse a la siguiente ronda, solamente la victoria los llevará a ese punto.

Este encuentro se juega en el Estadio Banorte el sábado 9 de mayo en punto de las 21:00 horas.