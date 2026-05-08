Liga MX: ¿Qué partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se transmitirán por televisión abierta?

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Este fin de semana, el futbol mexicano definirá qué equipos avanzarán a las semifinales del torneo .

Sin embargo, de los cuatro partidos de vuelta que se disputarán en los Cuartos de Final, solo dos se transmitirán por televisión abierta: Cruz Azul contra Atlas y Pumas contra América.

Los compromisos de Chivas, Tigres, Pachuca y Toluca podrán verse a través de plataformas de streaming, así como por televisión de paga.

Estos son los horarios para ver el Clásico Capitalino que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, así como el duelo de Cruz Azul y Atlas en el Estadio Banorte.

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Clásico Capitalino entre América y Pumas en el Estadio Banorte, durante el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 - Foto: Imago7
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Estos son los horarios y los canales de los partidos de vuelta que se transmitirán por televisión abierta

Sábado, 9 de mayo

  • Cruz Azul vs Atlas | 21:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5.

Domingo, 10 de mayo

  • Pumas vs América | 19:15 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

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Cruz Azul y Atlas en partido, durante el partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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