Keylor Navas y Uriel Antuna se comprometen a que Pumas eliminará al América

Los Pumas permitieron que el América sobreviviera en la ida de los cuartos de final, diputada en el estadio Banorte, pero ahora tienen la oportunidad de sellar la eliminatoria.

Para Keylor Navas, la figura y el capitán auriazul, “el pasado ya es pasado y no se puede cambiar nada”, por lo que ya dejó atrás el primer capítulo del Clásico Capitalino y se enfoca en el segundo del próximo domingo.

“Si queremos ganar y estar en semifinales, hay que jugar bien y ser mejores; ellos son un gran rival, [pero] nos sentimos mejores que el partido pasado [porque] hemos trabajado bien y afinamos detalles. Queremos ganar, sabemos manejar la presión y tomamos el partido con responsabilidad”, declaró.

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El histórico portero tico considera que no hay favoritismo y que los dos equipos tienen “el mismo chance” de clasificar entre los cuatros mejores, por tratarse de un duelo tan pasional; aunque confía en que CU pesará.

“Los clásicos son especiales, tienen una magia diferente y son momentos muy lindos, [pero] hay que jugarlos con la responsabilidad para afrontar un partido de estos. [Tengo] con muchas ganas de ver el estadio lleno con nuestra afición, que siempre apoyo incondicionalmente, y ojalá podamos devolverle una alegría”, destacó.

Keylor Navas en festejo de gol con Pumas, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Por su parte, Uriel Antuna reconoció ser “consciente” de cómo se deben disputar este tipo de compromisos y se comprometió a dejar hasta su última gota de esfuerzo para ayudar a obtener el boleto a la antesala de la final.

“Son partidos difíciles que se juegan con el alma y que tienen un sazón especial por lo que se han jugado, en la historia, estas dos instituciones. Este partido de vuelta no es la excepción y vamos a dejar la vida dentro del campo, con el corazón, entrega y sacrificio”, aseguró.

El extremo mexicano resaltó que los Pumas todavía no tiene la eliminatoria resuelta, por lo que no deberán luchar “con todo” para conseguir “una oportunidad de oro” de estar más cerca de alcanzar el título.

“No porque empatamos quiere decir que vamos a ganar, estos partidos son de matar o morir y los errores se minimizan o te vas a tu casa. Vamos a jugarlo con esa garra que hemos estado metiendo desde la Fecha 1 hasta la 17, [sobre todo] porque estamos en nuestra cosa y con nuestra gente”, mencionó.

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