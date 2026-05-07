Caos en la Selección Nacional, a cinco semanas de la Copa del Mundo

La presencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega en el entrenamiento del Toluca, antenoche, desató un escándalo histórico en el futbol mexicano, que puso en riesgo la prematura concentración del Tricolor rumbo al Mundial 2026.

La enérgica respuesta de Amaury Vergara (dueño del Guadalajara), al ordenar que sus cinco seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) se reportaran ayer con el club, cimbró el proyecto de Javier Aguirre, quien salió a dar la cara.

Algunos puntos fueron aclarados; sin embargo, la incertidumbre en torno a varias aristas que rodean al combinado nacional permanece. ¿Quién dio el permiso para que Gallardo y Vega reportaran con el Toluca? Los Diablos Rojos, en un comunicado oficial, responsabilizaron a Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

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“Quiero agradecer a los clubes por el proyecto... Es un pacto, que no se ha roto, pero agradecer especialmente a Chivas, por el número de jugadores que dio y se vio afectado, y a Toluca, por estar compitiendo en un torneo internacional”, mencionó el Vasco.

Los 11 seleccionados, más Gilberto Mora (quien llegó desde el lunes), reportaron antes de las 8 pm; de lo contrario, “quedarían fuera de la Copa del Mundo”.