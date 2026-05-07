Caos en la Selección Nacional, a cinco semanas de la Copa del Mundo

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La presencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega en el entrenamiento del Toluca, antenoche, desató un escándalo histórico en el futbol mexicano, que puso en riesgo la prematura concentración del Tricolor rumbo al .

La enérgica respuesta de Amaury Vergara (dueño del Guadalajara), al ordenar que sus cinco seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) se reportaran ayer con el club, cimbró el proyecto de , quien salió a dar la cara.

Algunos puntos fueron aclarados; sin embargo, la incertidumbre en torno a varias aristas que rodean al combinado nacional permanece. ¿Quién dio el permiso para que Gallardo y Vega reportaran con el Toluca? Los Diablos Rojos, en un comunicado oficial, responsabilizaron a Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

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“Quiero agradecer a los clubes por el proyecto... Es un pacto, que no se ha roto, pero agradecer especialmente a Chivas, por el número de jugadores que dio y se vio afectado, y a Toluca, por estar compitiendo en un torneo internacional”, mencionó el Vasco.

Los 11 seleccionados, más Gilberto Mora (quien llegó desde el lunes), reportaron antes de las 8 pm; de lo contrario, “quedarían fuera de la Copa del Mundo”.

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