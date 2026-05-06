Javier Aguirre: Quiero dar la cara, nadie se baja del barco de la Selección Mexicana

Después de horas llenas de incertidumbre y polémica, Javier Aguirre y Duilio Davino aparecieron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para "dar la cara" y destacar que la concentración de la Selección Mexicana iniciará este miércoles 6 de mayo, como se tenía programado.

En un evento donde no permitieron preguntas, el Vasco, acompañado de Duilio, director deportivo de selecciones nacionales, enfatizó que el plan sigue en pie y que para ellos "hoy inicia la Copa del Mundo".

“Quisiera comentarles que hoy inicial el Mundial para nosotros, ya con mucha ilusión de que llegara este día. Estamos todos muy contentos, todos están citados para estar cenando todos las 8 de la noche”, inició el mensaje de Aguirre.

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Aguirre considera este plan como un proyecto especial rumbo a la Copa del Mundo 2026. Para esta noche, los 20 jugadores llamados (8 sparrings) deberán reportar con la Selección Mexicana.

El único que ya reportó desde el lunes fue el mediocampista Gil Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana; el juvenil mexicano comenzó con trabajos de preparación en las instalaciones del Tricolor.

"Estoy aquí para explicar que es un proyecto único, que estamos en él, nadie se baja del barco. No ha habido nada extraordinario, está todo conforme a lo planeado, con el gran apoyo de todo mundo, la afición en especial", agregó.

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