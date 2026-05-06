América Femenil asume la obligación de ganar ante Toluca; respalda a Ángel Villacampa como DT

En América Femenil asumen la responsabilidad de saldar la deuda que arrastran desde hace casi tres años: conquistar su tercer campeonato en el futbol mexicano. Saben que deben eliminar a Toluca en las semifinales del torneo Clausura 2026, por lo que no se permiten una desestabilización. Menos aún porque están contentas con el trabajo del estratega Ángel Villacampa, pese a los rumores sobre un presunto interés del Atlético de Madrid Femenino por los servicios del director técnico.

“Realmente no tengo claro si esta noticia sea verdad o no. Nosotras estamos muy contentas con Villacampa. Ahorita lo importante y el enfoque que debemos de tener es en las semifinales. Él ahorita está con nosotras, y estamos trabajando para tener ese pase a la final. Estamos concentradas”, aseveró la mediocampista Nancy Antonio en conferencia de prensa.

Aún con un desgaste físico porque el calendario de la Liga MX Femenil no respetó la regla de 72 horas de descanso entre partidos, las Águilas saltarán a la cancha del Estadio Nemesio Diez con la obligación de llevarse una victoria en el duelo de ida ante Toluca. Invitada que cayó de sorpresa, ya que eliminó a la campeona Tigres de la competencia.

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“No vemos ninguna ventaja o desventaja. Estamos los que tenemos que estar porque hicimos las cosas que teníamos que hacer para llegar a estas semifinales. Debemos enfocarnos al cien por ciento en estos partidos. Si Toluca está aquí es porque ha hecho cosas muy buenas y lo ha demostrado. Debemos tomarlo con la seriedad y el compromiso que se debe porque seguramente no será un partido fácil”, sentenció la futbolista.

🎙️ “Estamos los que tenemos que estar”.



Con Tigres fuera, América y Toluca se enfrentarán en las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.



🦅 Éstas fueron las palabras de Nancy Antonio, mediocampista de las Águilas, rumbo a la ida que se jugará en “El Infierno”. pic.twitter.com/O5x1wffTcr — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 6, 2026

Ésta es la octava ocasión consecutiva en la que América se instala en las semifinales de la Liga MX Femenil. Para Nancy Antonio, la exigencia aumenta cada torneo, especialmente con el deseo de alcanzar la tercera estrella.

“No solamente tenemos esa exigencia hoy. Ni este torneo, ni esta Liguilla. La tenemos desde que iniciamos este camino. [...] Torneo tras torneo aumenta esa exigencia, y lo tenemos muy claro”, concluyó la mediocampista.

Será este jueves, 7 de mayo, cuando Toluca y América se midan en el partido de ida correspondiente a las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

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¿Cuándo se jugarán las semifinales entre América y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Ida: Jueves, 7 de mayo | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Nemesio Diez.

Vuelta: Domingo, 10 de mayo | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Ciudad de los Deportes.

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