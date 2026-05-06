Luego de una turbulenta noche en el seno escarlata, el Toluca se enfoca en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El polémico tema de que los Diablos Rojos utilizaran a Alexis Vega y Jesús Gallardo, esta noche, en el estadio Nemesio Diez se robó los reflectores después de la conferencia de Antonio Mohamed, pero la atención, ahora, debe estar en Los Angeles FC.

La escuadra mexiquense perdió (2-1) el primer capítulo en el BMO Stadium, por lo que necesita recuperarse para remontar y conseguir la clasificación a la final de la Concachampions.

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Gracias al gol que anotó Jesús Angulo en territorio estadounidense, los choriceros todavía tienen amplias posibilidades de avanzar a la disputa por el título. La anotación de visitante podría encaminar la eliminatoria.

Aunque, es una realidad que el Toluca tiene que ganar sí o sí y no permitir que le marquen más tantos, por la misma situación del criterio de desempate, en dado caso de que exista la paridad en el marcador global.

Para intentar obtener el otro boleto y enfrentarse a los Tigres en el último duelo de este certamen internacional, los Diablos Rojos apelarán a la ventaja de jugar en La Bombonera. Para el LAFC, no será nada sencillo salir vivo del infierno.

A pesar de que vienen de perder dos encuentros, el primero de esta serie y el de la ida de los cuartos de final de la Liga MX, el propio Turco ha declarado en más de u a ocasión que ganar el trofeo de Concacaf es el principal objetivo que se trazaron desde que inició el semestre.

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Por tal motivo, hoy saldrán “con todo” para obtener el resultado que necesitan para eliminar a su rival y estar más cerca de cumplir su propósito: estar en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2029.

El Toluca necesita vencer al LAFC en su casa para no despedirse de la Copa de Campeones de la Concacaf y hará todo lo posible para disputar con los Tigres el trofeo el sábado 30 de mayo.

El Turco Mohamed y sus Diablos Rojos tienen una misión complicada, pero no imposible. Esta noche, no tienen permitido fallar en el infierno.

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Horario y canales para ver EN VIVO HOY Toluca vs LAFC

Toluca vs LAFC

Fecha: Miércoles 6 de mayo

Hora: 19:30

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: FOX One/FOX+

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