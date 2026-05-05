La 'Hormiga' González confesó por qué no abandonó a Chivas para irse a Europa: "Se me hacía una falta de respeto"

Gracias a sus 24 goles en una temporada y su reciente campeonato de goleo con las Chivas, el delantero Armando 'La Hormiga' González se convirtió en el futbolista mexicano más destacado de la actualidad, y por eso varios clubes de Europa han puesto sus ojos sobre él. De hecho, ya rechazó una oferta del viejo continente y en su última entrevista confesó por qué lo hizo.

La 'Hormiga' fue entrevistado por David Faitelson, para su programa 'Faitelson sin Censura', y allí, el delantero de Chivas habló sobre la oferta que recibió del CSKA de Moscú.

"Mi papá y mi representante me dijeron que estaba la oferta, pero que no veían conveniente ir a una liga que tiene tantas sanciones y que no juegan a nivel europeo", confesó Armando.

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Cabe recordar que, tras la invasión de Rusia a Ucrania, la UEFA castigó a los rusos con la exclusión de sus equipos de cualquier torneo europeo.

"La liga rusa tiene buen nivel, buenos jugadores, pero ahorita es una liga local, porque no juegan Champions, Conference, Europa League y también no lo creí conveniente", agregó.

Según Faitelson, el CSKA le habría ofrecido 20 millones de dólares al Rebaño por quitarles a su delantero después del triunfo en el Clásico Nacional con gol suyo. Sin embargo, la 'Hormiga' puso por delante el bienestar del equipo que su deseo personal de jugar en Europa.

"No se me hacía adecuado dejar a mis compañeros y al club en ese momento, era jornada 6, ya no podían fichar a nadie más y se me hacia una falta de respeto, aunque les iba a dejar dinero", concluyó.

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