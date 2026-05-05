VIDEO: Uriel Antuna presume su nuevo auto deportivo; cuesta más de 3 millones de dólares

Este martes en las instalaciones de Cantera, donde entrena el primer equipo de Pumas, llamó la atención la llegada del futbolista Uriel Antuna a bordo de un lujoso automóvil deportivo, que según expertos en la materia, vale más de 3 millones de dólares.

A través de una publicación de Instagram del diario AS México, se observa al atacante mexicano manejando un Chevrolet Corvette Stringray descapotable en color blanco con negro y detalles rojos.

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En el mundo del futbol, es común ver videos de jugadores manejando coches exóticos y caros; sin embargo, en la Liga MX no es tan común. Si bien los compañeros de Antuna manejan camionetas de lujo, su coche destaca por encima del resto.

De acuerdo con el sitio web de Chevrolet, esta versión del Corvette Stingray, que cuenta con un motor V8 y una potencia de 495 HP vale aproximadamente 3 millones 617 mil 700 pesos.

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