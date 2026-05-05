La reacción de Luis Malagón a su estampa tras perder el Mundial

Luis Malagón era, sin lugar a dudas, la principal opción de Javier Aguirre para defender la portería de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, una lesión truncó el sueño del guardameta del América, alejándolo de la posibilidad de disputar el torneo más importante del futbol.

Con la expectativa mundialista en aumento y cada vez más cerca el silbatazo inicial, el exjugador del Necaxa sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen que generó un fuerte impacto entre sus aficionados.

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Malagón, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación —con un pronóstico que apunta a volver a las canchas a mediados del Apertura 2026 o incluso a inicios de 2027—, se unió a la fiebre por el torneo al comenzar su colección del álbum oficial de la Copa del Mundo.

Fue precisamente esta actividad la que le dejó una sensación especial, al descubrirse dentro de la colección y tener en sus manos la estampa que representaría su presencia en el torneo que arrancará en el Estadio Banorte.

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"Todo pasa", escribió el arquero azulcrema junto a un par de emojis, en una publicación que rápidamente se viralizó y recibió múltiples mensajes de apoyo tanto de aficionados del América como de seguidores de otros equipos.